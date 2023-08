"Gara non insormontabile che Colombo, via via, riesce a condurre con disinvoltura" si legge nella moviola della Gazzetta dello Sport che precisa: "È regolare il primo gol di Martinez (assist di Dumfries, D’Ambrosio lo tiene in gioco), così come il raddoppio su assist di Arnautovic".

Le situazioni più impegnative, che hanno visto qualche sbavatura del direttore di gara, accadono nel primo tempo: "Manca l’ammonizione a Colpani al 15’ del primo tempo su Miki ed è giustamente da ammonizione Lautaro quando, pur se nello slancio e senza alcun dolo, entra coi tacchetti esposti da dietro sulla caviglia di Gagliardini". Non è penalty invece il contatto fra Pessina e Dumfries in area del Monza al 34esimo. "Giusto il giallo a Caldirola su Lautaro".