Voti accettabili per gli interisti impegnati ieri in Spagna-Italia, soprattutto su Gazzetta e Corsport, mentre più severo si rivela Tuttosport.

Gazzetta dello Sport

Acerbi 6 - Qualcuna la risolve, ma dal suo lato si balla tanto quando l’asse Alba-Rodrigo spinge e Gavi s’infila da tutte le parti. Comunque, regge e senza gravi errori: sempre affidabile.

Barella 6,5 - Un primo tempo da regista e assalitore: affianca Jorginho e riparte con Frattesi. Calo inevitabile nella ripresa, non riesce più a scattare e tutta l’Italia ne risente. Però c’è.

Darmian 6 - Dentro per Bonucci in un secondo tempo di sofferenza, con la Spagna che ha possesso e azioni e noi che subiamo. Una gran chiusura su Morata, un paio di uscite, tiene la posizione.

Dimarco 6,5 - Subito una scarica di elettricità quando rileva Spinazzola. L’unico che "tagli" campo e Spagna, l’unico che e abbia gambe e lucidità per cross e cambi di fascia. Perché non titolare?

Corriere dello Sport

Acerbi 6 - Si chiama Rodri il suo incubo. Dopo la notte di Istanbul, se lo ritrova a Enschede e succede quasi la stessa cosa: rimorchio, tiro e gol in Champions, rimorchio, tiro deviato e palla del 2-1 per Joselu. In quell’azione, resta incantato dal velo di Ansu Fati.

Barella 6 - Lascia il centrodestra a Frattesi, si sposta sull’altro versante, non fa mancare la solita spinta, ma è poco incisivo.

Darmian 5,5 - Va sul centrodestra, ma parte male, si fa superare dal cross di Asensio e per sua e nostra fortuna Donnarumma salva su Merino.

Dimarco 6 - Attacca meglio del romanista Spinazzola.

Tuttosport

Acerbi 5 - Perde la reattività all'ultimo, quando non sale. Peccato, perché il resto non è stato male.

Barella 5,5 - La corsa è sciolta, manca un po’ di lucidità nelle scelte finali.

Darmian 6 - Non tremendista, ma c'è.

Dimarco 5,5 - Svuotato.