Anche Tuttosport prova a chiarire la situazione portieri in casa Inter, con Sommer sempre in pole ma che intanto è partito con il Bayern per la tournée in Giappone. "L’Inter in questi giorni, forte dell’accordo già raggiunto col portiere svizzero, proverà a scalfire la residenza del club campione di Germania, ma Tuchel, con Neuer ancora fuori dai giochi, non molla la presa - si legge -. Marotta e Ausilio proveranno a forzare i tempi e sbloccare quanto prima la situazione (5-6 milioni la spesa), sperando che il Bayern entro la settimana prenda un portiere: i nomi ora sono Bounou (Siviglia) o Baumann (Hoffenheim)".

E se la fumata bianca non arrivasse entro inizio agosto? Tuttosport non esclude che l'Inter viri verso altri lidi. "Rimane nel mirino il giovane Trubin (Shakthar), ma Inzaghi vuole prima un numero uno di esperienza per il ruolo di titolare. Ai nerazzurri, secondo quanto rivelato in Argentina da Tyc Sports è stato proposto Emiliano Dibu Martinez dell’Aston Villa. Il profilo è tenuto in considerazione, ma non è vero che l'Inter ha già fatto un'offerta, già rifiutata, da 15 milioni. Il club inglese valuta comunque il campione del Mondo oltre i 30 milioni, troppi per l'Inter". Sullo sfondo sempre Audero della Samp.