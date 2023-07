Dopo l'arrivo in rosa di Raoul Bellanova e con Doig vicino alla chiusura, dalla rosa del Torino potrebbero uscire una serie di giocatori. Uno di questi è Singo, in scadenza nel 2024 e che non ha voluto rinnovare. Il prezzo, secondo Tuttosport, è di 15 milioni "trattabili". A 12 si può chiudere. Piace a Milan e Roma. "Poi ci sarebbe anche l’Inter sulla carta, ma Marotta, prima di poter concretizzare il discorso, dovrebbe cedere qualche giocatore in Italia per avere poi le mani libere (cioè il portafoglio)", riporta il quotidiano.

All'estero il Tottenham apprezza il giocatore ed è tra i club stranieri che potrebbero inserirsi.