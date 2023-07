Le operazioni di rinnovo per Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu permetteranno di avere un peso a bilancio particamente uguale nonostante l'aumento per entrambi. "Merito" della quota di ammortamento a bilancio, che per l'italiano scenderà (come spiega Tuttosport) a 1,3 milioni più 9,3 lordi di ingaggio per un totale di 10,6 milioni. In totale c'è un risparmio di 1,1 milioni.

Quanto al giocatore turco costerà nell'esercizio 1,2 milioni più tra ammortamento ed ingaggio, il che significa che l'Inter spenderà solo 100mila euro in più nonostante lo stipendio superiore per entrambi.