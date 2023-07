Un'altra beffa dell'Inter al Milan, dopo quella per Marcus Thuram. "Nel giro di poco più di dieci giorni è arrivata la seconda giravolta in salsa nerazzurra intorno alla Madonnina", come scrive oggi Tuttosport. A nulla è valso l'inserimento di ieri dei rossoneri, che hanno comunque voluto fare un tentativo. Saputo che Carnevali aveva già un'intesa con i nerazzurri, il Diavolo si è fermato e ha evitato aste.

L'accelerazione, si legge ancora sul quotidiano, è arrivata dopo la cessione ufficiale di Brozovic. Si pensava che l'Inter si sarebbe fiondata su Lukaku e invece così non è stato. Già lunedì i nerazzurri hanno posto le basi per l'affare, ma bisognava capire se il Milan avrebbe rilanciato o meno. Cosa che non è avvenuta. Da lì gli incontri seguenti, con gli agenti di Frattesi e Mulattieri in sede e oggi un nuovo incontro per chiudere il tutto.