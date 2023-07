Potrebbe arrivare a ore l'offerta del Manchester United per André Onana. Il contratto del portiere titolare dei Red Devils, David De Gea, è infatti scaduto e per ora non ci sono riaperture sul rinnovo, come spiega Tuttosport.

Ten Hag spinge per avere il portiere camerunese e il diretto interessato andrebbe volentieri in Premier, spinto anche da un ingaggio di 6 milioni di euro, il doppio dei 3 percepiti a Milano. Il primo approccio potrebbe esserci a 45 milioni più bonus per il cartellino, l'Inter ne chiede 60 complessivi. A 50 più bonus si potrebbe chiudere. Entrambe le parti hanno fretta: Inzaghi ha un raduno in partenza tra dieci giorni "e vorrebbe avere almeno un portiere su cui lavorare", considerato che Cordaz non rinnoverà e Handanovic è ancora un punto di domanda.

Per la sostituzione i candidati restano Trubin, Mamardashvili e Carnesecchi.