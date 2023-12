Lautaro Martinez out contro il Lecce. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in attesa degli esami strumentali in programma oggi, è da escludere la presenza del capitano dell'Inter sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce. La sensazione è che qualche cosa ci sia a livello muscolare, oggi si capirà di più e soprattutto se l'argentino sarà a disposizione per l'ultima partita dell'anno, sul campo dell'ostico Genoa di Gilardino.

Scontato il ritorno dal 1' di Thuram che farà coppia con Arnautovic. In panchina si rivedrà Sanchez che, assieme a de Vrij, ieri ha lavorato a parte forzando però i ritmi. A livello numerico Inzaghi avrà a disposizione dunque tre attaccanti. La dirigenza nerazzurra comunque non ha intenzione a oggi di intervenire sul mercato.