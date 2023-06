Mentre la ferita per la sconfitta subita in finale di Champions League è ancora aperta, in casa Inter si comincia già a lavorare per la prossima stagione. Come sottolinea Tuttosport, a prescindere dall'esito finale a Istanbul, in casa Inter si era già deciso di proseguire con Simone Inzaghi. Con però una richiesta precisa: tornare a vincere lo Scudetto, che varrebbe l'agognata seconda stella, dopo averlo sfiorato nel 2021/22 ed essere invece usciti troppo in fretta dalla corsa quest'anno, arrivando terzi.

Il club del presidente Steven Zhang prolungherà l'accordo del tecnico, in scadenza nel 2024, fino al 2025 confidando che quanto avvenuto a Istanbul abbia un oggetto positivo su tutti, creando rabbia e voglia di rivalsa. Obiettivo seconda stella, dunque, ma anche se possibile restare nell'élite europea.