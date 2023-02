L'Inter anti-Porto è ormai fatta. Almeno per dieci undicesimi, secondo quanto riporta oggi Tuttosport. Se non ci saranno ulteriori novità, giocherà anche Mkhitaryan, uscito per un acciacco contro l'Udinese ma ad oggi da considerarsi a disposizione. Dovrebbe star fuori Brozovic, rispetto all'ultima partita, dovrebbero invece giocare Onana, Dimarco, Skriniar e Lautaro che sono rimasti fuori in campionato. Chi di fianco a Martinez? E' proprio l'ultimo dubbio, perché Dzeko è davanti a Lukaku ma non definitivamente.