Ventidue tiri nello specchio della porta, un solo gol: l'Inter di Simone Inzaghi, alla prima amichevole della tournée giapponese contro l'Al Nassr, riparte dalle difficoltà nel rapporto occasioni-reti segnate, un difetto che ha pesato molto nel corso dell’ultima annata dei nerazzurri. A timbrare il cartellino dei marcatori, ieri, si è presentato il solo Davide Frattesi con una delle specialità della casa, l’inserimento in area con un perfetto stacco di testa su cross di Denzel Dumfries. Frattesi che il quotidiano torinese elogia per aver dimostrato di essersi già integrato bene, così come Juan Cuadrado a destra.

Avrà bisogno di più tempo Marcus Thuram, complice anche il suo fisico da corazziere.