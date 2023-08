La casella rimasta vuota da Lukaku tiene ancora banco in casa Inter. Tra due settimane i nerazzurri ospiteranno il Monza per la prima di campionato e il tecnico Inzaghi auspica di avere completo il reparto avanzato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Marotta e Ausilio sono pronti per l’assalto a Balogun dell'Arsenal, che è interessata alla vendita, coi nerazzurri che metteranno sul piatto 35 milioni più bonus. La dirigenza nerazzurra per evitare sorpresa pare abbia già pronto anche il piano che porta all’attaccante Beto dell’Udinese. Con la dirigenza friulana c’è un buon dialogo visto l’affare Samardzic. Ovviamente i due obiettivi nerazzurri potrebbero anche arrivare entrambi nell’ipotesi di cessione di Correa.

Daniele Luongo