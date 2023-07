E' il giorno dell'arrivo di Davide Frattesi e Marcus Thuram, al primo giorno ad Appiano Gentile. Con loro anche gli altri nazionali impegnati a giugno: Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella, Gosens, Dumfries, Asllani e Calhanoglu. Come scrive Tuttosport, sia il centrocampista ex Sassuolo che l'attaccante francese saranno già tirati a lucido. Frattesi si è allenato in vacanza in Sardegna, Thuram in un centro a Parigi, con un preparatore atletico rinomato in patria, Raph Darch.