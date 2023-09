All'Arechi con un occhio al Benfica. L'undici titolare che Simone Inzaghi schiererà contro la Salernitana domani sera sarà certamente condizionato dall'impegno di Champions League, importantissimo, di tre giorni dopo al Meazza. Di conseguenza, scrive Tuttosport, i calciatori stanchi e non al massimo dovrebbero riposare. Bastoni, magari Darmian, uno tra Barella e Mkhitaryan, Dimarco e forse anche capitan Martinez potrebbero sedersi in panchina all’Arechi, con possibile chance dal 1’ per Pavard, Frattesi, Carlos Augusto e forse Sanchez.

Ieri terapie per Arnautovic, personalizzato invece per Cuadrado e Sensi.