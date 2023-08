"Lukaku, la Juve insiste" è il titolo che trova spazio in apertura sulla prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 8 agosto 2023. In taglio basso, le notizie di mercato che interessano i tifosi nerazzurri: "Inter, anche Zapata: se parte Correa, non basterà il solo Balogun - si legge sulla copertina del quotidiano torinese -. Inzaghi rinnova fino al '25. Accordo con il tecnico: lo stipendio sale a 6 mln. In porta c'è Audero vice Sommer".