Ci sono Romelu Lukaku e la questione stadio tra i temi presenti oggi sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport:

Lukaku, solo Inter: Romelu vuole restare. E se gioca sempre così...

Milan, via da San Siro: farà lo stadio da solo. La svolta: in pole c'è Sesto San Giovanni. Cardinale ha deciso e spinge: i rossoneri avanti senza Inter. Sono tre le aree sotto esame: decisione in tempi stretti.