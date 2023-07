Spazio al calciomercato e all'Inter sulla prima pagina dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 19 luglio 2023. "Morata: ora tocca ai Friedkin. L'Inter vede l'agente e offre 13 milioni. La Roma in pole, ma serve un rilancio. Marotta lotta per convincere l'Atletico Madrid. Mou in pressing: considera Alvarao una priorità e chiede uno sforzo".