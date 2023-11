Spazio all derby d'Italia sulla prima pagina dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, giovedì 23 novembre. "Juve no stress. L'impegno dei Nazionali condiziona la sfida scudetto di domenica. Vantaggio Allegri: bianconeri in campo la metà dei minuti. I 16 giocatori dell'Inter coinvolti nelle qualificazioni sono rientrati con 1841 minuti nelle gambe contro i 928 degli juventini