La rosa della Juventus potrebbe subire uno stravolgimento importante in estate, soprattutto nel settore esterni. Come riporta oggi La Stampa, andranno via Cuadrado e Alex Sandro. "Non ci sarà solo il rientro di Cambiaso dal prestito al Bologna, ma l’ingaggio di uno tra Singo (Toro) e Holm (Spezia) sulla fascia destra con Parisi (Empoli) in pole per la corsia sinistra". Proprio gli agenti di Holm sono stati a Milano pochi giorni fa per incontrare il management nerazzurro (QUI LA NOTIZIA).

Il quotidiano riporta un altro nome per il mercato bianconero sulle fasce. "Nell’affare Vlahovic può rientrare Benjamin Pavard. L’esterno francese classe 1996 - si legge - è stato proposto dal Bayern Monaco per abbassare la richiesta di 80 milioni per il cartellino del serbo, ma piace anche all’Inter. Un altro scontro sul mercato, dopo Frattesi, è all’orizzonte".