La Curva Nord nerazzurra prende posizione sul caso Skriniar e lo sottolinea a Monza con uno striscione eloquente: "Skriniar sei il nostro capitano. Sei padrone di Milano. Resta con noi". Un segnale chiaro allo slovacco, ancora in bilico per quanto riguarda il rinnovo del contratto. "L’Inter si aspetta una risposta da Skriniar subito dopo la Supercoppa di Riad del 18 gennaio, di fronte all’offerta da 6 milioni di euro più bonus a stagione - spiega la Gazzetta dello Sport -. Offerta che la società nerazzurra non ritiene più negoziabile: Zhang e i dirigenti pensano di aver fatto il massimo possibile per trattenerlo a Milano".