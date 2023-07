"Ormai siamo in dirittura d’arrivo. Francesco Pio Esposito, dopo aver navigato a inizio estate nell’azzurro delle Nazionali, a breve sbarcherà nel Golfo dei Poeti. Lo attende la prima esperienza da professionista allo Spezia, squadra che lo sta corteggiando da tempo e in cui è in atto una vera e propria rivoluzione, per mettersi alle spalle la dolorosa retrocessione in Serie B e tornare al più presto al piano di sopra". Lo assicura oggi la Gazzetta dello Sport, secondo la quale il 18enne attaccante dell'Inter è pronto a volare in Liguria per ricongiungersi al fratello Salvatore.

"All’Inter ha appena rinnovato fino al giugno 2027 e adesso cerca un piazza che gli permetta di crescere con calma, senza assilli e giocando con continuità, prima di ritornare dalle parti di Appiano Gentile. E lo Spezia da questo punto di vista potrebbe essere la soluzione ideale", si legge.