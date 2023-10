Rudi Garcia è in bilico e il Napoli valuta le possibili alternative per la panchina. Nella lista dei papabili stilata da Aurelio De Laurentiis, secondo La Gazzetta dello Sport, sono presenti i nomi di Igor Tudor e dell'ex Inter Antonio Conte.

"Dire che De Laurentiis non ci abbia pensato sarebbe una bugia, ma è altrettanto vero che le condizioni sembrano piuttosto proibitive, sia per un discorso tecnico sia a livello economico - precisa il quotidiano -. Conte al Tottenham percepiva 17 milioni netti a stagione: vero, ha voglia di campo e di rimettersi in gioco, ma rinuncerebbe a tanti soldi per un progetto così rischioso, per di più con una rosa lontanissima dal suo modo di fare e concepire calcio?", si chiede la rosea. I profili a sorpresa non mancano: occhio anche alla candidatura di Marcelo Daniel Gallardo, ex stella e anche ex tecnico del River Plate.