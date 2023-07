"I numeri dicono che l’Inter rischierebbe di perdere 19 gol, se arrivasse Alvaro Morata. Non perché l’attaccante spagnolo sia scarso, ci mancherebbe, ma perché non è cannoniere quanto Romelu Lukaku e neppure quanto Edin Dzeko, che se ne sono andati. Situazione aggravata dal fatto che nemmeno Marcus Thuram segna in abbondanza. Premessa: dal confronto abbiamo escluso Joaquin Correa, quarta punta nella scorsa stagione e forse nella prossima.

Il suo apporto nel 2022-23 è stato minimo, 4 gol in 41 presenze, il paragone va fatto con i due terzetti in cui Lautaro Martinez funge da anello di congiunzione: il Toro c’era, c’è e ci sarà, non a caso lo hanno nominato capitano". Questo l'avviso della Gazzetta dello Sport. Insomma, secondo la rosea più che Morata all'Inter manca un bomber puro.