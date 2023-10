In un ulteriore approfondimento oggi su La Gazzetta dello Sport si fa un passo indietro, all'estate scorsa, quando Romelu Lukaku (riporta la rosea) avrebbe tentato un riavvicinamento con l'ambiente Inter. Segnali indiretti, nei giorni in cui la società aveva sì preso Thuram ma non ancora Arnautovic ed era quindi alla ricerca di una punta. "Ma Lukaku ha trovato un muro. Nessuna apertura, nessun fronte. Né da parte del presidente Zhang, che pure aveva detto sì all’investimento a titolo definitivo. Né da parte del management, che si è sentito preso in giro in un momento delicato della campagna acquisti/cessioni. Ma la chiusura più grande è stata quella dello spogliatoio. Nulla di ufficiale, per carità. Ma ai dirigenti è bastato poco per sondare l’umore di Lautaro e compagni", si legge.

Sarebbe stato difficile, continua il quotidiano, anche per Inzaghi visto che il giocatore aveva fatto filtrare malcontento verso di lui.