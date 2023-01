Una delle chiavi della situazione contrattuale di Romelu Lukaku è il "Decreto Crescita", quello che permette all' Inter di averlo a bilancio pagando solo il 25% e non il 45 di tasse sullo stipendio sugli 8,5 milioni di ingaggio netti. Al lordo significano poco più di 12, come per Lautaro o Brozovic . I vantaggi contrattuali dureranno fino al 2024.

Lukaku vorrebbe restare a Milano. "L’idea di vivere lì, rivestirsi di Blues e finire nel tritacarne della Premier non è certo il suo desiderio - riporta La Gazzetta dello Sport - Nella migliore delle ipotesi, alla fine di un eventuale prestito-bis nel 2024, il contratto di Rom sarà “alleggerito” da 3 anni di ammortamento e per questo peserà sulle casse del Chelsea circa 45 milioni. Non è una cifra banale, ma quella (orientativa) che servirebbe per riportarlo a Milano. Una volte per tutte".