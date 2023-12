Numeri eccezionali per la difesa dell'Inter: questo è uno dei segreti della squadra di Inzaghi che domina in Italia e fa bella figura in Champions League.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il fattore difesa è fondamentale nel calcio e i numeri raccontano tanto dell'Inter di questa stagione: porta inviolata per 12 partite su 17 in campionato, nessun'altra squadra ha fatto altrettanto nei 5 top tornei in Europa. E solo altre quattro squadre nella storia erano riuscite a fare così bene in Serie A: la Juventus per due volte (12 porte inviolate nel 1965-66 e nel 2022-23), il Cagliari (13 nel 1966-67), il Milan (12 nel 1971-72) e la Roma (12 nel 2003-04).

L'Inter oggi è un blocco unico e ora nessuno si disinteressa della fase passiva senza possesso. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.