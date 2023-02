"In fondo, anche il calcio sa essere romantico e nostalgico e nel mondo nerazzurro è ancora freschissimo – e dolce – il ricordo dell’ultima esaltante corsa scudetto: due stagioni fa, l’Inter tornava al tricolore trascinata dai gol e dalle magie di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, la coppia simbolo dell’era Conte. Un tandem da 104 reti complessive in due anni, 64 per Lukaku e 40 per Lautaro. Roba da fare invidia alle big d’Europa, che infatti si erano mosse all’assalto dei due gioielli nerazzurri" scrive la rosea, ricordando poi che negli ultimi tempi il rapporto di forza tra i due si è invertito nettamente.

Dopo essere andati entrambi in rete contro l'Udinese, Inzaghi spera in un replay oggi a Bologna, dove li rilancerà da titolari nello stadio in cui, il 27 aprile dello scorso anno, ci ha lasciato un pezzo enorme di scudetto.