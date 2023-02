"Mancava solo lui, Edin Dzeko . Dopo le prime due “palle gol” del derby di Supercoppa già riscattate dai tifosi dell’Inter, è arrivato il turno di quella scaraventata in rete dal bosniaco". La Gazzetta dello Sport riferisce come anche il pallone messo all'asta dopo la Supercoppa contro il Milan stia per essere assegnato dopo quelli di Dimarco e Lautaro, gli autori degli altri due gol ai rossoneri a Riad.

Per decretare il vincitore del pallone della rete di Dzeko tramite Fan Token, Socios ha pensato un quiz speciale aperto a tutti i tifosi interisti con almeno 25 token nel proprio portafoglio virtuale. "Ed è così cominciata una virtuale processione per tentare la fortuna: i tifosi in grado di rispondere in modo corretto a tutte le domande meritano di inserire il proprio nome nell’urna da cui sarà poi estratto casualmente il vincitore", si legge.