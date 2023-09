Derby ad alta quota: così il Corriere della Sera descrive la stracittadina milanese che ci sarà subito dopo la sosta nazionali. "L’ultima volta, anzi l’unica, che Inter e Milan si sfidarono da prime in classifica fu più di sessant’anni fa: 4 febbraio 1962, 2-0 per i nerazzurri, reti di Morbello e Suarez - si legge -. Oggi come allora, Milano è al centro del palcoscenico: con l’obiettivo dichiarato di restarci fino alla fine. Siamo solo alla terza giornata, davanti ce ne sono altre 35, quindi è presto per ogni tipo di considerazione definitiva, ma una cosa è certa: Inter e Milan, pur nelle loro diversità, sono scattate con idee chiare e ambizioni forti. La corsa allo scudetto della seconda stella è già partita. E l’en plein di vittorie, 9 punti su 9, è stata una doppia prova di forza. Un messaggio al campionato.

La sosta per le Nazionali prolungherà la dolce attesa, ma la testa di nerazzurri e rossoneri è già a sabato 16 settembre. L’impressione è che la squadra di Inzaghi sia ancora avanti. Ma quella di Pioli è cresciuta moltissimo. Il gap si è assottigliato. Comunque vada, il derby non sarà una sentenza definitiva. Ma dirà già tanto".