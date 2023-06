Il Corriere della Sera, come altri quotidiani, si concentra sui giocatori dell'Inter che rischiano di lasciare il nostro campionato. Onana è nel mirino del Manchester United, Dzeko va verso il Fenerbahce, Brozovic potrebbe finire all'Al Nassr. I nerazzurri vorrebbero tenere Dimarco, ma ci sono Real Madrid e United sulle sue tracce.

"Si trema soprattutto per Nicolò Barella - si legge - il centrocampista fast and furious che in Premier farebbe sfracelli. I 50 milioni del Newcastle son pochi, ma attenzione al pressing del Liverpool".