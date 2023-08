Lazar Samardzic è sempre più vicino all'Inter. All'inizio della prossima settimana, aggiorna il Corriere dello Sport, il giovane centrocampista potrebbe fare le visite mediche a Milano e aggregarsi alla squadra. "Accordi ormai definiti, per lui è pronto un quinquennale, dopo che ieri nell’amichevole tra Udinese e Al-Rayyan non è andato nemmeno in panchina visto il trasferimento imminente".