Probabilmente Skriniar e Dimarco torneranno a disposizione già per il match con il Lecce di domenica prossima, ma oggi a Bologna non ci saranno per problemi fisici. Le assenze, ma non solo, porteranno Inzaghi a rilanciare qualche novità di formazione. Secondo il Corriere dello Sport davanti alla difesa tornerà Brozovic, con turno di riposo per Barella (poi toccherà anche a Mkhitaryan in una delle prossime due gare), con Dumfries a destra e Gosens a sinistra. "I dubbi, quindi, sono in difesa, perché il posto di Skriniar se lo contendono Darmian e D’Ambrosio, particolarmente apprezzato per la sua ripresa con l’Udinese, e al centro il favorito è Acerbi, ma senza scartare un avvicendamento con De Vrij", chiosa il quotidiano.