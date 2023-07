Morata, Balogun, Taremi, ma non solo. Anche secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore per l'attacco dell'Inter sta avanzando il nome di Beto dell'Udinese. "Ha fisico (194 centimetri per 88 chili), ha profondità ed è in Italia da due stagioni, nelle quali è sempre andato in doppia cifra: prima 11 e poi 10 centri - si legge -.

Anche l’età è dalla sua parte, visto che ha solo 25 anni. Ovviamente, occorre trattare con l’Udinese, ossia una bottega cara, come l’Inter ha verificato anche recentemente in merito a Samardzic. Inoltre, dovendo operare in Italia, c’è il solito nodo di dover mettere in piedi un’operazione che, inizialmente, preveda un prestito".