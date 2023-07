Nella giornata di giovedì, l'Inter potrebbe annunciare anche il main-sponsor, siglando il bis con Paramount+ sulla base di un triennale da 20 milioni annui come base fissa. "Anche in questo caso si tratta di un gigante americano, stavolta specializzato in produzione e distribuzione cinematografica, che resterebbe sulla maglia interista dopo la prima parte dell'intesa trovata già per il finale della scorsa stagione", sottolinea il Corriere dello Sport.