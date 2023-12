Proseguono le manovre in casa Inter per portare a casa Tajon Buchanan. Come si legge oggi sul Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno offerto 8 milioni di euro dinanzi a una richiesta di 12, a 10 si può chiudere e la speranza dei dirigenti è di riuscire a farlo entro la gara dell'Epifania contro l'Hellas Verona.

Nel frattempo si lavora anche per Tiago Djalò, ma con la disponibilità del club a prenderlo solo a giugno a parametro zero. C'è l'intesa di massima con gli agenti del giocatore, ma la Juventus potrebbe affondare il colpo subito acquistando il ragazzo dal Lille per 5 milioni ed esaudendo così il desiderio della società francese. L'Inter, dal canto suo, si fa forte di un lavoro cominciato oltre un anno fa.