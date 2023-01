"Centoquarantadue giorni, un’eternità: ma nulla è per sempre e il Napoli cade a San Siro, abbagliata dalle luci di un’Inter che si prende la scena, riapre il campionato per sé e anche per gli altri, si inorgoglisce della sua presenza al termine di un’ora e mezza lucidamente autorevole, spesa per ridarsi quel tono vagamente smarrito. Dzeko ci mette la testa, Inzaghi ci infila la faccia, il resto è consegnato alla generosità di una squadra che senza mai smarrirsi rimane dentro una partita complicata, come può esserlo ovviamente quella contro un’avversaria invincibile fino a quel momento".