Alvaro Morata inizia a temere di non riuscire a tornare in Italia, nonostante questa sia la sua speranza più grande. La Roma è in pole, ma lo spagnolo ha iniziato a capire che alla fine i soldi per il suo acquisto (a meno di cessioni di Ibañez e Karsdorp che potrebbero sbloccare il mercato giallorosso). Diverso il discorso che riguarda l'Inter, sintetizzato oggi dal Corriere dello Sport: sul club nerazzurro "i suoi agenti non avevano avuto sensazioni positive: per i costi della trattativa da una parte e perché avevano capito che l’attaccante non era una prima scelta per il club - si legge -. Inzaghi a parte: per Simone Alvaro era (è) la soluzione ideale".

Morata non ha comunque intenzione di rompere con l'Atletico perché a Madrid sta bene e perché i rapporti con Simeone. "Anche perché ad ora l’Inter fa sapere di non voler, e poter, fare un investimento così per un giocatore di quasi 31 anni, mentre la Roma vorrebbe regalare il giocatore a Mourinho ma con una liquidità diversa".