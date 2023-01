Mkhitaryan ormai è diventato un titolare inamovibile per Inzaghi. L'armeno ha "sfruttato" il ko prolungato di Brozovic per conquistarsi una maglia e non mollarla più, tant'è vero che quella di domani contro il Verona sarà la sua nona partita di fila dal 1' in nerazzurro."Miki dovrà andare oltre lo stress fisico, ripulendosi anche dall’errore di Monza - che ha causato il 2-2 - sei giorni fa. Sta tirando la carretta per forza di cose, Inzaghi gli chiede un altro sforzo. E domani sera Mkhitaryan appoggerà il regista designato, anche contro il Verona", assicura il Corriere dello Sport.