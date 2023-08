Dopo la riunione avvenuta ieri della Can, l'organo degli arbitri italiani, emergono particolari importanti riguardo all'indirizzo che verrà dato sul tema dei recuperi. "Fra le specifiche che portano al prolungamento della partita, dalle sostituzioni all’intervento dello staff medico in campo, è stata inserita anche la dicitura «festeggiamenti per la segnatura di una rete», che diventerà motivo di recupero", scrive oggi il Corriere dello Sport.

"Anche se non vogliono sentire la parola maxi recupero, avremo fisiologicamente dai 10 ai 13 minuti complessivi in più a partita. Teoricamente ci saranno di media due minuti nel primo tempo e dai sette ai dieci minuti nella ripresa. Si giocherà un giorno in più, 25 ore e mezza circa", riporta ancora il quotidiano, evidenziando il recente esempio dell'amichevole tra Parma e Sassuolo in cui il direttore di gara ha dato già due minuti di recupero alla fine del primo tempo.

Un'altra norma differente riguarda invece il fuorigioco. E' stata rivista la distinzione tra deviazione e giocata. Sarà considerata una giocata deliberata "quando: a) il pallone arriva da lontano e il calciatore ne aveva una visuale chiara; b) il pallone non si muoveva velocemente; c) la direzione del pallone non era inaspettata; d) il giocatore ha avuto il tempo di coordinare il movimento del proprio corso, senza allungamento/estensione degli arti o un saldo istintivo o un movimento che ha portato ad un contatto/controllo limitato, tenendo presente che un pallone che si muove a terra è più facile da giocare che un pallone in area".