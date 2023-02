L'Inter si interroga sul futuro di Romelu Lukaku dopo mesi difficili e un ritorno lento dall'infortunio patito a fine agosto. Anche oggi il Corriere dello Sport affronta il discorso relativo all'eventuale conferma del belga in vista della prossima stagione: è chiaro che il matrimonio non può proseguire alle stesse cifre. "All’orizzonte c’è comunque l’idea tra i dirigenti interisti di sedersi al tavolo per chiedere uno sconto oppure condizioni speciali al club londinese. A priori non viene tralasciata nemmeno la possibilità di un taglio dell’ingaggio da parte del giocatore perché per riscrivere il futuro bisognerà venirsi incontro - spiega il quotidiano romano, che invece ieri optava per l'addio molto probabile a fine stagione -. Prima che la trattativa cominci in via ufficiale, l’alternativa nelle mani della punta è quella di dare sul campo una risposta precisa agli enigmi attuali, dimostrando di poter essere una risorsa fondamentale per il gioco di Inzaghi".