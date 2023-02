Intanto, la tendenza per quanto riguarda i gol incassati è in netto miglioramento: nel 2023, su 11 partite, l'Inter ha mantenuto la porta inviolata in 6 occasioni. "Nella prima parte della stagione era capitato solo 7 volte su 21 uscite e adesso arriva uno degli esami più probanti sul palcoscenico internazionale - sottolinea il Corriere dello Sport -. Poco più di una settimana fa i nerazzurri nello 0-0 contro la Sampdoria non hanno incassato gol in trasferta: un evento che non si verificava dall’aprile del 2022, a conferma dei progressi compiuti sul campo dalla retroguardia".