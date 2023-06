L'Inter è al lavoro per il restyling della difesa. Oltre a quello per Lukaku, con il Chelsea resta aperto anche il dossier legato a Koulibaly, secondo il Corriere dello Sport il principale rinforzo individuato per il reparto arretrato della prossima stagione. Reparto che potrà contare ancora su Acerbi (ieri è stato formalizzato il riscatto definitivo dalla Lazio) e che vedrà l'inserimento di Bisseck, centrale tedesco classe 2000.

"Ieri, infatti, il club nerazzurro ha incontrato i suoi rappresentanti e ha deciso di versare (pagamento in due tranches) i 7 milioni di euro previsti nella clausola di uscita dalla squadra danese dell’Aarhus - conferma anche il giornale romano -. Evidentemente, si tratta di un investimento, ma Bisseck ha già dimostrato il suo valore ed è pure uno specialista della difesa a 3. E’ destro di piede, ma è più abituato a giocare da braccetto sinistro. Insomma, sarebbe innanzitutto un vice-Bastoni".