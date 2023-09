Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica un pezzo anche alla sfida tra i numeri 10 di Inter e Milan, Lautaro Martinez e Rafael Leao. "Il portoghese e Lautaro, infatti, sono i simboli di Milan e Inter . Per di più, da quest’anno sono accomunati pure dal numero di maglia, il 10" scrive il Corsport, ricordando che il Toro lo ha avuto sin dal suo primo giorno ad Appiano mentre Rafa se lo porta dietro da questa estate, dopo aver messo la firma sul rinnovo.



"Lautaro e Leao sono stranieri, ma è come se avessero scelto Milano come seconda patria - prosegue il giornale -. Il primo, addirittura, ha messo su famiglia in città. Ha cominciato a convivere con Agustina, che ha poi sposato la scorsa a primavera.

E, nel frattempo, sono nati anche i suoi due figli: Nina e Theo. La coppia, inoltre, ha aperto un ristorante in zona Brera". In campo, invece, il Milan resta una delle vittime preferite dell'argentino: sono già 8 (di cui 3 nell'ultima annata), i gol rifilati al Diavolo in 14 confronti: solo contro il Cagliari (9 gol) ha fatto meglio.