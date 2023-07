Il primo test in campo di Juan Cuadrado ha dato risposte confortanti. Tanto che il colombiano potrebbe insidiare seriamente Denzel Dumfries per una maglia da titolare. Questo, almeno, quanto si immagina il Corriere dello Sport.

"Certo l’età non è un dettaglio - precisa il quotidiano romano -. Altrimenti la Juve non l’avrebbe lasciato andare via a scadenza. Ma all’Inter Cuadrado non dovrà giocare sempre. Anzi, inizialmente partirà dietro a Dumfries. Significa che potrà gestire le sue forze, amministrarsi. Ciò non toglie, però, che l’olandese dovrà stare attento al posto".