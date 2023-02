Nicolò Barella spera di vivere un déjà-vu al Marassi questa sera. Il centrocampista dell 'Inter, che oggi in Samp-Inter giocherà davanti agli occhi del suo idolo Dejan Stankovic, va alla caccia del suo sesto gol stagionale in campionato, il settimo totale se si conta quello pesantissimo segnato al Barcellona in Champions League, il picco massimo in carriera.

Il record per quanto riguarda le firme in una singola stagione di Serie A lo aveva toccato nel 2018, con la maglia del Cagliari, quando esultò per la sesta volta proprio nello stadio del capoluogo ligure, ma contro il Genoa. "Un brindisi al traguardo non guasterebbe affatto, Barella del resto ha colpito l’ultima volta in assoluto proprio contro la Sampdoria", si legge sul Corriere dello Sport.