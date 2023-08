Nelle ultime ore, svela il Corriere dello Sport, non c'è stato alcun contatto diretto tra Inter e Bologna per Marko Arnautovic. Anzi, ieri sera, in diretta televisiva, il dt rossoblù Giovanni Sartori ha messo ancora un muro davanti all'austriaco, definendolo a tutti gli effetti incedibile: "Devo ripetere le parole dell'anno scorso di Marco Di Vaio, pari pari: non è sul mercato. Per noi Marko è un giocatore importantissimo. Speriamo solo che quest'anno sia meno bersagliato dagli infortuni, perché l'anno scorso purtroppo è stato frenato da problemi fisici.

Noi pensiamo e speriamo che faccia un grande campionato, per poter essere ancora più competitivi rispetto all'anno scorso. Ripeto, non è sul mercato", le sue parole prima della gara di Coppa Italia con il Cesena. Che ha visto Arna partire titolare e giocare 75' senza lasciare il segno.