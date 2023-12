Toccherà di nuovo alla coppia Thuram-Arnautovic guidare l'attacco dell'Inter nella trasferta di domani contro il Genoa a Marassi. Con Lautaro destinato a rientrare contro il Verona, potrebbe essere l'ultima occasione per giocare assieme e i due vogliono lasciare il segno.

Finora la fase offensiva ha funzionato a meraviglia, anche col Lecce che i nerazzurri hanno battuto con le reti di un difensore (Bisseck) e un centrocampista (Barella). Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'Inter è l'unica squadra che segna oltre due gol di media a partita in Serie A dalla stagione 2021/2022, cioè da quando Inzaghi è in panchina (196 reti in 93 gare di campionato).