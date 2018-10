C'è anche la firma di Samir Handanovic sui risultati ottimi dell'Inter dell'ultimo periodo. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, che ricorda come lo sloveno si stia godendo soprattutto la Champions League da protagonista dopo averla attesa tanto a lungo: "Mercoledì tutta Eindhoven parlava di lui: agli olandesi la non espulsione non è andata giù - si legge -. Per buona parte del match lo fischiavano non appena toccava palla, nemmeno avesse deciso lui il colore del cartellino. Poi, di colpo, si sono zittiti: era il minuto 79 e lo sloveno si era tuffato sulla sua sinistra, con un riflesso clamoroso. La mano sinistra aveva trovato la palla rovesciata da Malen: una parata da fuoriclasse, che cancellava quell’uscita un po’ così, decisamente fuori tempo, del primo tempo. Il bilancio di Handanovic tornava prepotentemente in attivo, visto che nel primo tempo era già stato molto reattivo sul primo tiro di Rosario deviato da Skriniar. E in fin dei conti almeno cinque dei sei punti di Champions lo vedono perlomeno come co-autore. Perché già col Tottenham, prima della clamorosa rimonta, la barca nerazzurra era rimasta a galla grazie a tre Handa-interventi su Lamela. Se la svolta del girone interista è arrivata con la garra charrua, la stagione europea del portiere interista potrebbe essere cambiata al Philips Stadion: un rosso lo avrebbe privato del Camp Nou (sarebbe toccato a Padelli fermare Messi) e avrebbe riacceso le critiche anche per il primo gol".

