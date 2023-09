L'Inter si affida ai gol di Lautaro e ai cambi di gioco per liberare le frecce Dumfries e Dimarco, il Milan di Pioli punta invece su Rafael Leao affollando la trequarti con Loftus-Cheek, Reijnders e i terzini accentrati. Questa, in sintesi, l'analisi del derby che presenta oggi Luigi Garlando nel pezzo scritto per La Gazzetta dello Sport.

el 2023 Milano ha celebrato 4 derby (uno a Riad) tutti vinti dall’Inter: 7-0 complessivo. Ma il Milan, diventato grande e grosso, oggi vuole svoltare. Dov’è la vittoria? Quattro zone di campo decisive.

Il ottica nerazzurra, il giornalista pone l'accento sul momento dei due esterni. "Dumfries alla Maicon: 5 assist e un gol, tra Inter e Olanda. E Dimarco non è da meno. Inzaghi punterà forte sulle sue frecce e cercherà di liberarle sfruttando la superiorità numerica in mediana. Esempio: Calhanoglu e Mkhitaryan ricamano a sinistra e attirano molto Milan, poi Bastoni, che ha facilità di lancio, sventaglia sul lato opposto e libera la corsa di Dumfries in spazi aperti. Dumfries vs Theo è da urlo. Pioli sa bene che la mediana a 3 è esposta ai quinti di Inzaghi. Per evitare rischi, il Milan dovrà pressare forte nella zona della palla, per non concedere facili cambi di gioco e scivolare lateralmente con tempismo, per tappare i buchi quando il lancio sarà partito".

La punta di diamante resta comunque il suo capito. "Il lusso dell’Inter è Lautaro Martinez: 5 gol negli ultimi 5 derby vinti dall’Inter. E’ il capocannoniere del torneo: 5 gol, davanti a Giroud (4). I due erano in campo nella finale dell’ultimo Mondiale. Tra le zone da attenzionare non possono mancare le zolle di Lautaro, anche perché attaccherà una difesa in emergenza: Tomori squalificato, Kalulu infortunato. Al centro del fortino ci saranno il giovane Thiaw (22 anni) e il vecchio Kjaer (34), alla prima da titolare in questo campionato, dopo una stagione e un pre-campionato sofferti. Nel derby del febbraio 2023, Lautaro lo lasciò a terra e volò a incornare il gol-partita. Loftus-Cheek e Reijnders hanno portato peso e altezza, ma non hanno spiccate attitudini difensive. Lautaro ha perso la sapienza di Dzeko e la forza di Lukaku, ma Thuram sa recitare entrambe le parti. Una novità non facile da leggere per la difesa di Pioli".