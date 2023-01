Probabile titolare questa sera contro l'Inter, Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli, inquadra così la sfida di San Siro: "Sarà dura - le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. Penso che l’Inter sia una grande squadra che esprima un gran calcio. Se mi avesse chiesto una settimana fa chi mi ha impressionato, avrei detto solo Napoli, per quanto è forte e per come gioca bene. E Kvara è un giocatore incredibile. Ma dopo il derby di Supercoppa dico anche l’Inter, che è tornata a livelli altissimi e con un gran gioco. Per noi è una partita importante per vedere anche a livello siamo arrivati.